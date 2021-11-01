دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" المكتتبين في سكنات البيع بالإيجار والمعنيين بعملية تسليم مفاتيح السكنات بتاريخ 1 نوفمبر 2021 الى الاطلاع على مواعيد وهوية الموثق لغرض استكمال الإجراءات النهائية.

وأوضحت الوكالة على موقعها الإلكتروني أنها تدعو المكتتبين المسجلين، خارج ولاية الجزائر العاصمة، ضمن برنامج سكنات البيع بالإيجار والمعنيين بعملية تسليم المفاتيح بتاريخ 1 نوفمبر 2021 والذين قاموا بتسديد الشطر الرابع، إلى التقرب من مديرية المشاريع التابعة لولايتهم من أجل الاستعلام والاطلاع على مواعيد و هوية الموثق لغرض استكمال الإجراءات النهائية.

أما بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر العاصمة، فما عليهم إلا تصفح الموقع الإلكتروني لوكالة "عدل" عبر خانة موعد الموثق، يضيف نفس المصدر.

من جهة أخرى، أعلنت الوكالة أن مكتتبي برنامج البيع بالإيجار 2013 "عدل 2", الذين تم قبول ملفاتهم ولم يقوموا بتسديد الأمر بالدفع للشطر الأول (10 بالمائة)، بإمكانهم الولوج إلى المنصة الالكترونية الجديدة التي وضعتها الوكالة, من أجل تحديد و توجيه المكتتب.