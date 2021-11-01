تميزت الاحتفالات بالذكرى ال67 لاندلاع ثورة نوفمبر المظفرة ضد الاستعمار الفرنسي المنطلقة اليوم الأحد بولايات الوسط بتدشين وتشغيل العديد من المشاريع التنموية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان بولايات وسط البلاد. وشهدت ولايات البويرة و تيبازة بالمناسبة, تنظيم حفلات تسليم مفاتيح السكنات و قرارات المساعدة للبناء الريفي .

وتم توزيع بهذه المناسبة حوالي 600 قرار مساعدة للبناء الريفي بالبويرة لفائدة مستحقيها عبر 12 دائرة، في الوقت الذي تم فيه توزيع 1148 سكن من مختلف الصيغ بولاية تيبازة.

أما بولاية المدية، فتميزت الاحتفالات بهذه الذكرى بتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي لفائدة 185 سكنا ببلدية عين بوسيف و شبكة للإنارة العمومية لتموين 107 مسكنا ببلدية سي محجوب.

كما تم تدشين خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب ببلدية دراع السمار بغرب المدية, يضاف لخزان مائي بسعة 500 متر مكعب موجه لتعزيز التموين بالماء الشروب لسكان حي عين الجردة الذي يعد حاليا 3.600 مسكن.

وشهدت ولاية بومرداس تشغيل شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي لفائدة 840 مسكنا ببلديات خميس الخشنة و ولاد عيسى، في الوقت الذي تم فيه ربط 275 مسكن بتيجلابين بشبكة الكهرباء.

ودشنت العديد من المشاريع في قطاعات الصحة و التعليم و أطلق عليها أسماء شهداء الثورة و مجاهدين، سيما بولايات تيزي وزوو والبليدة.