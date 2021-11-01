دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، إلى تكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم.



وقال الدكتور القره داغي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أوّل أمس، تعقيبًا على اندلاع موجة عنف جديدة ضدّ المسلمين في الهند: “الدواعش الهندوس يقومون بحرق 12 مسجدًا في أسبوع، موجة عنف جديدة ضدّ المسلمين في الهند، لماذا تصمت الشرطة”؟ وطالب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم.



وتعرّضت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين بولاية تريبورا الهندية لهجمات وأعمال تخريب الجمعة الفارطة على يد “عصابات هندوسية متطرفة”.



وتصاعدت حدّة التوتر في المنطقة الواقعة شمال شرقي الهند، بعد قيام “عصابات هندوتفا المتطرفة” بحرق مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين، عقب أعمال عنف بين هندوس ومسلمين في بنغلاديش المجاورة.



وتحرّكت الشرطة الهندية لفرض سيطرتها ومنع تجدّد أعمال العنف كما حظرت التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.



وبدأت أعمال العنف ضدّ المسلمين في 26 أكتوبر الجاري بعد مظاهرة نظّمتها منظمة “فيشوا هندو باريشاد” (المجلس الهندوسي العالمي)، تخلّلتها خطابات تحريضية. وفي 27 أكتوبر كشف بيان نشرته جمعية حماية الحقوق المدنية المحلية عن تعرّض 16 مسجدًا على الأقل لأضرار على يد “عصابات هندوتفا المتطرفة”، وأنّ العديد من المنازل والمتاجر التابعة للمسلمين جرى حرقها.



وتضغط الجماعات الهندوسية منذ أسابيع على السلطات الهندية لمنع المسلمين من أداء صلاة الجمعة في الأماكن المفتوحة، كما ترتكب أعمال عنف ضدّ المسلمين والمساجد في البلاد.

ويتّهم معارضو حزب رئيس الوزراء بهاراتيا غاناتا بـاضطهاد الأقليات بما في ذلك الأقلية المسلمة في البلاد الّتي يبلغ تعدادها حوالي 220 مليون نسمة. فيما ترفض الحكومة مرارًا الاتهام بأنّ لديها أجندة هندوسية وتشدّد على أنّ الهنود من جميع الدّيانات لديهم حقوق متساوية.



