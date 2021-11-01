أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة. وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.693.288، وإجمالي الوفيات 4.999.486.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 745.805 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.967.772. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 607.824 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.810.855. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.186، وإجمالي إصابات 34.273.300.

وجاءت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 288.276 وإجمالي إصابات 3.805.765. متبوعة بروسيا في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 234.194 وإجمالي إصابات 8.377.984. والبيرو في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات 200.246 وإجمالي إصابات 2.201.796.

وحلت إندونيسيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 143.405 وإجمالي إصابات 4.244.358. وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.055 وإجمالي إصابات 9.100.442. وإيطاليا في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 132.100، وإجمالي إصابات 4.771.965. وفي المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.281 وإجمالي إصابات 5.002.387.