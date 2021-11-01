تفتح الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، أبوابها لضمان استمرارية خدماتها، بمناسبة إحياء الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وجاء في بيان لها "تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأن الوكالات التجارية تفتتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء، وذلك من أجل ضمان استمرارية خدماتها على امتداد هذا اليوم التاريخي".

والوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت على مستوى الجزائر العاصمة هي القبة، باب الزوار، الرويبة، عيسات إيدير، بن مهيدي، عين النعجة، الأبيار، باب الوادي والشراقة"، في حين يتم "فتح الوكالات التجارية الرئيسية (المتواجدة بمقر المدينة) في الولايات الأخرى".

وجددت اتصالات الجزائر في هذا الصدد، "التزامها بضمان رفاهية زبائنها وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه".

وبالمناسبة، قدمت اتصالات الجزائر "تهانيها لكافة الشعب الجزائري مشيدة بالتضحيات الجسام التي قدمها شهداؤنا الأبرار والمجاهدون البواسل من أجل تحرير الوطن واسترجاع السيادة الوطنية".