كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، بتبليغ تهانيه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة التحرير ومشاركة الجزائريين إحياءهم لهذه الذكرى المجيدة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها أن هذه الزيارة تؤكد "عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وإيمانهما بوحدة المصير والمستقبل، انطلاقا من الإرث الحضاري والنضالي المشترك وما سطره الشعبان الجزائري والتونسي سويا من ملاحم تاريخية من أجل الحرية وإرساء السيادة الوطنية، وهي ملاحم ستظل ملهمة للأجيال القادمة عبر التاريخ".