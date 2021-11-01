أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان لا يستبعد فكرة فسخ تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس. وانتقل راموس، إلى نادي العاصمة الباريسي، الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن، بسبب الإصابات على مستوى الساق.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن مسيرة راموس مع سان جيرمان قد تنتهي قبل بدايتها من الأصل، وأن مسؤولي النادي يفكرون في فسخ التعاقد مع المدافع الإسباني.

وأشارت الصحفية إلى أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن سيرجيو، البالغ 35 عاما يمكن أن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.

وأوضحت "لو باريزيان" أن فسخ التعاقد ليس أولوية بالنسبة لـ باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، إلا إنها مسألة غير مستبعدة، وفي حال حدوثه، سيتعين على النادي الفرنسي، التوصل إلى اتفاق مع راموس الذي يستمر عقده الحالي مع " البياسجي "، حتى عام 2023.