أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، أنها ستعيد إطلاق رحلاتها إلى الجزائر العاصمة اعتبارًا من 9 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، إن استئناف الرحلات سيكون من دبي إلى الجزائر برحلتين في الأسبوع. ويعزز استئناف الرحلات إلى الجزائر العاصمة شبكة طيران الإمارات الإفريقية إلى 21 وجهة، ويمثل استعادة كاملة لعمليات الشركة في شمال إفريقيا.

وستقوم طيران الإمارات بتسيير رحلتين أسبوعيتين إلى الجزائر العاصمة يومي الثلاثاء والخميس، وسيتم ربط رحلة العودة إلى دبي بتونس العاصمة. وستغادر الرحلة EK 757 دبي الساعة 9:30 وتصل إلى الجزائر العاصمة في الساعة 14:00.

وستغادر EK 758 الجزائر الساعة 17:00، وتتوقف في تونس العاصمة في الساعة 18:20. وستستمر الرحلة إلى دبي، حيث تقلع في الساعة 19: 20 من تونس العاصمة، لتصل إلى دبي في الساعة 03:55 في اليوم الموالي.