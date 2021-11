la Chine a révélée qu’elle allait libérer ses réserves d’essence et d’énergie solaire pour accroître l’offre et ainsi stabiliser les prix dans certaines régions, selon une déclaration qui, selon les analystes, était suffisante pour réduire les prix du pétrole aujourd’hui.

Les cours du brut du Brent ont chuté de 0,2 %, et le pétrole brut des États-Unis, West Texas Intermediate, de 0,4 %, après avoir enregistré une augmentation vendredi dernier, à la suite de l’annonce faite hier par l'administration du National Food and Strategic Reserves de la Chine concernant la libération de réserves d’essence et de réserves solaires. dans ce que certains observateurs du marché ont décrit comme la toute première opération de la sorte en Chine.

Un pas qui fait partie de nombreuses tentatives amorcées par Pékin, pour calmer la fulgurante hausse des prix qui a notamment influé sur les marges de bénéfice des entreprises.

Plus tôt dans l’année, la Chine avait aussi libérée d’autres reserves de produits de réserve, dont le pétrole brut et de métaux essentiels, pour calmer la hausse des prix.

Sun gik T, un analyste de la société de conseil ( SIA) basée à Pékin a déclaré à ce sujet :

"La rationalisation de la production de pétrole devrait être plus fréquente que la libération des réserves " .

Il a notamment rappelé que la décision de dimanche était la première en son genre pour Pékin concernant la libération des réserves de pétrole.

En ajoutant enfin : " les mots ont plus d'impact que les actions, et la chine a apprit cela de (l'OPEC+)", en faisant allusion aux appels privés entre les grands producteurs pétroliers du monde, qui pourraient aussi avoir un impact bénéfique sur la baisse des prix du marché.