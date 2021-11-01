سجلت ولاية سكيكدة وفاة شخص وإصابة 5 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخير في عدة حوادث المرور شهدتها الولاية.

وأوضح بيان للحماية المدنية لولاية سكيكدة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن ذات المصالح قامت خلال الفترة الممتدة من يوم31/10/2021 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية صبيحة اليوم الإثنين 01/11/2021 على الساعة الثامنة صباحا بـ 78 تدخلا موزعا عير إقليم الولاية حيث سجلت خمسة حوادث مرور، تم إجلاء خمسة أشخاص إلى المصالح الاستشفائية وحالة وفاة واحدة.

ومن جهة أخرى، أضاف ذات المصدر، أنه تم إخماد 12 حريقا وإجلاء 36 مصابا بضيق في التنفس من طرف ذات الهيئة إلى مختلف المصالح الاستشفائية.