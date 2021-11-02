ذكر الفريق سعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ليلة أول نوفمبر، في رسالة وجهها لعناصر الجيش بمناسبة الذكرى الـ 67 لاندلاع الثورة التحريرية، بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته وحريته.

وجاء في الرسالة أن "معارك اليوم تدار في سياق مواجهات الماضي، ولأن عدو الأمس، لم يعد يرضى أن تكون أحداث التاريخ كما كانت في الواقع، فإنه بات يريد أن يمارس عملية توليد قسري للتاريخ، عملية ربما تلملم شتات كبريائه المنكسر، وتعيد تشكيل وترتيب الحاضر الذي لم يوافق ميولاته الاستعمارية وتفوقه الحضاري المزعوم".