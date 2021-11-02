كشف اليوم الإثنين، موقع " ترانسفر ماركت" المختص في شؤون اللاعبين من الناحية المالية، انتقالاتهم وإحصاءاتهم مع الفرق عن القيمة السوقية لبعض اللاعبين الناشطين في مختلف الدوريات الأوروبية.

وحسب المصدر ذاته الذي قام بتحديث لـ 165 لاعبا، فإن القيمة المالية للدولي الجزائري زين الدين فرحات لاعب نيم الفرنسي قد تراجعت بشكل كبير ليصل إلى 5.5 مليون أورو بعدما كان في وقت سابق 8 ملايين أورو.

كما أكد " ترانسفر ماركت" أن بقاء " زينو" مع نيم الذي سقط لدوري الدرجة الثانية الفرنسية، جعل أسهمه تتراجع وهو الذي كان يمتلك عدة عروض لتغيير الأجواء.