Le chef d’état-major de l’ANP, le général Saïd Chengriha, a rappelé à la veille du premier novembre dans une lettre aux membres de l’armée à l’occasion du 67e anniversaire de la révolution, les sacrifices consentis par le peuple algérien pour la restauration de sa souveraineté et de sa liberté.



« Les batailles d’aujourd’hui se déroulent dans le contexte de celle du passé, et parce que l’ennemi d’hier n’accepte plus les événements de l’histoire tels qu’ils se sont passés, il veut s’engager dans un processus d’accouchement forcé de l’histoire, une opération qui vise à restaurer sa fierté mise à mal et de modeler un présent qui ne s’accorde pas à ses tendances coloniales et à sa prétendue supériorité civilisationnelle».