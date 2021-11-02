أكد الأمين الوطني الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم الاثنين بالجزائر أن مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المزمع عقدها يوم 27 نوفمبر القادم تعكس التزام تشكيلته بـ"الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد".

وخلال لقاء مع مترشحين من حزبه بولاية الجزائر لهذه الانتخابات، صرح أوشيش قائلا " تعود مشاركتنا أولا الى التزامنا بالدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد".

وأضاف يقول "يتطلع حزب جبهة القوى الاشتراكية الى أن يكون دائما الى جانب الجزائريين من خلال مشاطرتهم حياتهم اليومية وأملهم في بناء مستقبل أفضل".

وحسب ذات المسؤول فان جبهة القوى الاشتراكية "حاضرة بالأحياء الشعبية بفضل النزاهة والالتزام الصادق لمناضليها" من أجل "تغيير حقيقي ونمط تسيير جديد".