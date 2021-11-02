رفض لاعبو سريع غليزان التنقل إلى بشار تحسبا لمواجهة شبيبة الساورة غدا الثلاثاء في مباراة متأخرة عن الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، حسبما علم اليوم الاثنين من مدرب نادي الغرب الجزائري ليامين بوغرارة.

وصرح الحارس الدولي الأسبق بأن لاعبيه توجهوا كما كان مقررا اليوم الاثنين إلى مطار وهران لغرض التنقل إلى بشار، ولكنهم تراجعوا عن السفر بعدما أخلف مسيرو الفريق وعدهم بمنحهم منحة الفوز على وداد تلمسان لحساب الجولة السابقة، ليقرروا بعدها العودة إلى غليزان.

وتأسف بوغرارة كثيرا للوضعية الصعبة التي يتواجد فيها فريقه، مؤكدا أنه سيضطر ''للتفكير جيدا'' قبل اتخاذ قرار مواصلته من عدمه على رأس العارضة الفنية للسريع.

وكان من المفروض أن يتنقل ''أسود مينا'' إلى بشار بتشكيلة تتكون من عدة لاعبين من الفريق الرديف، بعد أن عجزت إدارة الفريق لحد الآن عن تأهيل اللاعبين الثمانية الجدد الذين انتدبتهم خلال فترة التحويلات الصيفية.