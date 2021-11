Le premier secrétaire du FFS, front des forces socialistes, Youcef Aouchiche a affirmé aujourd’hui lundi à Alger que la participation de son parti aux prochaines élections locales, prévues pour le 27 novembre en cours, est issue de l’engagement de son parti à préserver l’unité nationale et la sécurité territoriale du pays.

« Notre participation est avant tout un engagement de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale du pays », a déclaré Aouchiche lors d’une rencontre avec les candidats de son parti à Alger.

« Le FFS aspire à être toujours au côté du peuple algérien en partageant sa vie quotidienne et son aspiration à bâtir un avenir meilleur », a déclaré Aouchiche, avant d’ajouter que le FFS est présent dans les quartiers populaires grâce à l’intégrité et l’engagement de ses militants, pour un véritable changement et un nouveau mode de gouvernance.