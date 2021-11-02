ذكر مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ينوي إرسال وزير خارجية بلاده إلى بيروت لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية.

وذكر مكتب ميقاتي، في بيان، أنه عقد لقاء اليوم الاثنين في مدينة غلاسكو الإسكتلندية على هامش مؤتمر الأم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ، بين ميقاتي والشيخ تميم حيث "جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأفاد البيان بأن أمير قطر أكد خلال اللقاء أنه "سيوفد وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى بيروت قريبا للبحث في السبل الكفيلة لدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة لا سيما معالجة الأزمة اللبنانية- الخليجية".

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني، حسب البيان، عن شكره لأمير قطر "على موقفه الدائم الداعم للبنان".