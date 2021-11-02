سجلت 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وفق بيان لوزارة الصحة، اليوم الإثنين.

وتعتبر هذه الحصيلة اليومية الأعلى منذ حوالي الشهر أي بعد تلك المسجلة في 6 أكتوبر الماضي (125 إصابة).

كما كشف نفس البيان إحصاء 4 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وتماثل 79 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 14 حالة في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206566 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141746 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.924 حالة.

وأضاف البيان أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و16 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات 10 حالات فما فوق.