أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، على حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.

وحضرت حفل الاستقبال وفود ممثلة عن دول إفريقية وعربية شقيقة، شمل كلا من الرئيس السابق لدولة موزمبيق جواكين البيرتو شيسانو والوزير السنغالي السابق أبدولاي باتيلي، إلى جانب سامية نكروما ابنة الرئيس الغاني السابق كوامي نكروما.

كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني الانتقالي لجمهورية مالي ماليك جياو ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا نجلاء المنقوش ووزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

كما جرت المراسم بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وتلقى رئيس الجمهورية، خلال هذا الحفل، التهاني من مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

كما تلقى التهاني من شخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين ومجاهدات وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.