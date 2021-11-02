حلت، أمسية اليوم، لجنة أخرى مكلفة من طرف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لإعادة النظر في إمكانية تأهيل ملعب 20 أوت ببشار لاحتضان المباريات الافريقية وهذا من أجل إرسال تقرير جديد مفصل لـ"الكاف" بعد إزالة التحفظات التي سجلت في المرة الأولى، حسب جاء في الصفحة الرسمية لنادي شبيبة الساورة على "الفايسبوك".

وشكرت إدارة شبيبة الساورة كل من لجنة التأهيل بمقدمتها بن مجبر ووالي ولاية بشار بن ڨامو ومدير الشبيية والرياضة و كل السلطات المحلية بما فيهم رئيس الدائرة وممثلين عن بلدية بشار والأمن الوطني والحماية المدنية الذين تجندوا جميعاً من أجل تأهيل الملعب بداية من لقاء نادي قلوب الصنوبر الغاني.

وكانت شبيبة الساورة قد اضطرت لاستقبال نادي كونكورد الموريتاني في إطار الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية بملعب عمر حمادي في العاصمة بسبب عدم تأهيل ملعب 20 أوت ببشار.