تقوم السفينة الجديدة لنقل المسافرين "باجي مختار 3" مساء اليوم الاثنين بأول رحلة لها من ميناء الجزائر باتجاه ميناء مارسيليا (فرنسا) على متنها حوالي 1.100 مسافر حسبما علمته وأج لدى الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وأوضح ذات المصدر أن السفينة التي دشنها رسميا الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس الماضي بميناء الجزائر، "ستقوم حوالي الساعة الـ18 من نهار اليوم بأول رحلة لها باتجاه مارسيليا وعلى متنها قرابة 1100 مسافر و620 مركبة".

يذكر أن سفينة "باجي مختار 3" التي تعتبر آخر سفينة اقتنها الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "Algérie Ferries" وصلت الى ميناء الجزائر يوم 5 أوت الماضي بعد مغادرتها مصنع بناء السفن بغوانزو (الصين) مطلع جويلية الماضي.

وتبلغ طاقة استيعاب هذه السفينة، التي تعتبر أول ثمرة تعاون بين الجزائر والصين في مجال بناء السفن، 1800 مسافر.

يذكر أن النشاط البحري للمسافرين استأنف يوم 21 أكتوبر المنصرم برحلتين أسبوعيا تجاه كل من اسبانيا وفرنسا.