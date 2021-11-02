رشح الإتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الدولي الجزائري رياض محرز للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وسيعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في العالم بها لهذا العام، في مختلف الفئات، خلال حفل كبير نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويتواجد بقائمة المرشحين 4 لاعبين عرب آخرين مع محرز هم محمد صلاح لاعب ليفربول، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وأكرم عفيف لاعب السد القطري وعلي مبخوت لاعب الجزيرة الإماراتي.

كما تضم قائمة المرشحين جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، وليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس، وجورجينيو لاعب تشيلسي، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ونجولو كانتي لاعب تشيلسي، وكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وروبيرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشيستر يونايتد، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشيستر ستي، وايرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، وليونيل ميسي ونيمار وماركينيوس لاعبي باريس سان جيرمان، ورودريجو دو بول لاعب بورتو، وكاسيميرو لاعب ريال مدريد، وجابريل باربوسا لاعب فلامينجو، ولويس دياز لاعب بورتو، وسردار ازمون لاعب زينيت بطرسبورج، وسون هيونج مين لاعب توتنهام، وساديو ماني لاعب ليفربول، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي، وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ، وستون مكيني لاعب يوفنتوس، وجيوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند، وهيكتور هيريرا لاعب أتليتيكو مدريد، وراؤل خامينيز لاعب ولفرهامبتون.