Le nouveau navire de transport de voyageurs "Badji Mokhtar III" doit appareiller lundi, en fin d'après-midi, du port d'Alger vers le port de Marseille (France), avec près de 1.100 passagers à bord, a appris l'APS auprès de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV).

Le navire, dont la mise en service a été lancée officiellement jeudi au port d'Alger par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, "effectue vers 18h sa première traversée à destination de Marseille avec à son bord près de 1.100 passagers et 620 véhicules", souligne la même source.

Le "Badji Mokhtar III ", denier navire acquis par Algérie Ferries, a été réceptionné au port d’Alger le 5 aout dernier après avoir quitté le chantier de construction navale de Guangzhou, en Chine début juillet.

Le navire, fruit de la première collaboration entre l’Algérie et la Chine en matière de construction navale, peut transporter 1.800 passagers.

Il est équipé de 3 portes-arrière et peut charger plus de 600 véhicules touristiques.

Il contient 12 ponts d’une superficie totale de plus de 20.000 mètres carrés, avec plus de 500 cabines pour les passagers et près de 100 cabines pour l’équipage.

Des zones de restauration, des boutiques hors taxes et autres lieux de divertissement sont mis à la disposition des passagers.

Pour rappel, l'activité de transport maritime de voyageurs a repris le 21 octobre à raison de deux voyages par semaine à destination de l'Espagne et de la France.