La Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS) a dévoilé ce week-end la liste définitive des 32 joueurs nominés pour le World Player Award 2021.

Vainqueur la saison passée du championnat d’Angleterre et de la Coupe de la Ligue et malheureux finaliste de la Ligue des champions, Riyad Mahrez fait logiquement partie de ladite au même titre que quatre autres joueurs africains. Il s’agit de l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), du Marocains Achraf Hakimi (PSG) et des deux Sénégalais Sadio Mane (Liverpool) et Kalidou Koulibaly (Naples).

A noter que Riyad Mahrez et Mohamed Salah sont les deux seuls joueurs africains à avoir été nominés pour le Ballon d’Or 2021.