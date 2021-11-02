أشاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها هنية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في الأول من نوفمبر 1954، بحسب بيان للحركة الفلسطينية.

وقال هنية إن حركته" تعبر عن اعتزازها وتقديرها لدور الجزائر التاريخي والمشرّف في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتضامن الدَّائم مع قضيته العادلة، ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني".

وأعرب هنية في رسالته "عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بثورة التحرير في الجزائر.. هذه الذكرى العظيمة التي يحتفل بها الشعب الجزائري، فخرا واعتزازا بالشهداء الأبطال الذين ضحّوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحرير بلادهم من المستعمر البغيض وتحقيق الاستقلال".

وتابع أن "الشعب الفلسطيني يقف في هذه الذكرى المجيدة وقفة إجلال وإكبار، ويستحضر باعتزاز تضحيات رجالها الأبطال وشهدائها الأبرار، ويقتبس من بطولاتهم معاني المقاومة والتضحية والصمود، وهو يواجه احتلالا غاشما، ويتعرّض يوميا لأبشع الجرائم ضد أرضه ومقدساته".

وأردف: "الشعب الفلسطيني اليوم يستلهم من هذه الثورة التحريرية المباركة معالم الطريق في مشروع نضاله نحو تحرير الأرض والمسرى والأسرى، وتحقيق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وإقامة الدَّولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".