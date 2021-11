Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi soir un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien Kais Saïd, à travers lequel il l’a félicité en son nom et au nom du peuple tunisien frère, à l’occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre.

Le président tunisien a saisi cette occasion pour lui souhaiter à lui et au peuple algérien le développement et la prospérité.