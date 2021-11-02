أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الثلاثاء لقاء تشاوريا مع كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وحسب بيان للخارجي، فإن "زيارة وزيرا خارجية ليبيا وتونس إلى الجزائر تندرج في إطار مشاركتهما في احتفالات الذكرى 67 لاندلاع ثورة التحريرية" .

وبالمناسبة، "نقلت كل من: المنقوش وكذا الجرندي، التهاني الحارة لقيادتي بلديهما الشقيقين إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معبرين عن سعادتهما بمشاركة الشعب الجزائري الفعاليات المخلدة لهذه المحطة التاريخية الفارقة التي سجلت أبهى صور التضامن الفعال والأخوة الصَادقة ووحدة الكفاح المُشترك بين شعوب الدول الثلاث".

وكان عثمان الجرندي، قد حل مساء الاثنين، بالجزائر، موفدا من قبل الرئيس قيس سعيد، "لإبلاغ تهانيه إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة التحريرية ومشاركة الجزائر إحياء هذه الذكرى المجيدة.

من جهتها "حلت وزيرة الخارجية الليبية، امس بالجزائر، حيث التقت بعدد من

المسؤولين واستعرضت معهم آخر الأوضاع السياسية في ليبيا.