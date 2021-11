Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a tenu, lundi une réunion de concertation avec ses homologues libyen et tunisien, Nadjla Al-Mangoush et Othman Jerandi.

La visite des ministres des Affaires étrangères de la Libye et de la Tunisie en Algérie s'inscrit dans le cadre de leur participation aux célébrations du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale.

A cette occasion, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nadjla Al-Mangoush, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étrangers, Othman Jerandi, ont transmis les chaleureuses félicitations des dirigeants de leurs deux pays frères au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi est arrivé, dimanche soir en Algérie pour transmettre les félicitations du président tunisien Kais Saied au président Abdemadjid Tebboune à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération et participer à la commémoration de ce glorieux souvenir.

De son côté, la ministre libyenne a entamé le même jour une visite en Algérie au cours de laquelle elle rencontrera un certain nombre de responsables avec lesquels elle évoquera la situation politique dans son pays.