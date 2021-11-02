جرّد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عمارة شرف الدين، اليوم، عضو المكتب الفدرالي، عمار بهلول من منصب نائب الرئيس، وعيّن بدلا منه، محمد معوش عضو المكتب الفدرالي، حيث تزامن تعيين معوش، عضو المكتب الفدرالي واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني مع أول نوفمبر والإحتفال بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية.

على خلاف اليوم الأول لاجتماع المكتب الفدرالي، أمس، الذي حضره عمار بهلول، فإن الأخير غاب اليوم عن اليوم الثاني من الإجتماع الذي انعُقد بمقر الإتحادية بدالي إبراهيم، بعدما اقتنع بأن مخطط "الإنقلاب" والتمرّد الذي قاده ضد الرئيس شرف الدين باء بالفشل، كون كل "أتباعه" السابقين من المتمردين راجعوا حساباتهم، ووجد بهلول نفسه وحيدا، حتى أنه تغيّب لفترة من الزمن، أول أمس، عن الإجتماع، ثم "اختار" عدم الحضور في اليوم الثاني بحجة "السفر"، بعدما اقتنع بأن الرئيس سيواجهه بقرار تنحيته من منصب نائب الرئيس، وهو قرار تم ترسيمه، اليوم، في اجتماع المكتب الفدرالي، وتعيين محمد معوش بدلا عنه، فيما احتفظ ياسين بن حمزة بالمنصب الآخر لنائب الرئيس.

وخلال اليوم الأول، واجه بهلول انتقادات شديدة اللهجة من عدد من أعضاء المكتب الفدرالي، بعدما وضع في خانة الرابطات الولائية للجنوب رقم الصفر، في إشارة منه إلى عدم وجود أي فريق في الجنوب، وعندما تم تضييق الخناق عليه من أجل استفساره عن خلفية "محو" أندية الجنوب من خارطة كرة القدم الجزائرية، صرح بأن السبب يعود إلى عدم تسديد هؤلاء لحقوق الإنخراط، ما زاد من غضب الأعضاء، كون بهلول "تلاعب"، حسبهم، بالأرقام والألفاظ لتغليط أعضاء المكتب الفدرالي وضرب أندية الجنوب، حسب قناعة أعضاء المكتب الفدرالي.

وبهدف "إسقاط" عرض عمار بهلول، رئيس لجنة العلاقة بين الرابطات، قرر أعضاء المكتب الفدرالي مساعدة كل أندية الجنوب على الإنخراط لضمان أكبر عدد من النوادي، بل إن الخيار الذي تم الإتفاق عليه هو زيادة عدد أندية الجنوب، من خلال التشجيع على إنشاء أندية جديدة للشرطة والحماية المدنية والدرك الوطني وكل الأسلاك المشتركة والجمعيات القادرة على الإنخراط، مع إعفاء هؤلاء من حقوق الإنخراط، حيث تهدف "الفاف" إلى إعطاء دفع قوي للولايات الجديدة العشرة التي تسير، مثل ولاية المغير، على تأسيس رابطة ولائية لكرة القدم.

على صعيد آخر، يتجه رئيس "الفاف" إلى إنهاء مهام رضا غزال، الأمين العام المساعد لـ"الفاف"، بعدما أنهى، أمس، مهام الأمين العام محمد ساعد، حيث لم يهضم شرف الدين وأعضاء المكتب الفدرالي ما قام به رضا غزال، حين دوّن 21 تحفظا على ملعب 20 أوت 1955 ببشار، ما جعل "الكاف" ترفض اعتماده في الأدوار التمهيدية، وترك غزال الإنطباع، وهو يعلن في البداية بأنه دوّن ثلاثة تحفظات، بأنه تعمد حرمان فريق الجنوب شبيبة الساورة من ملعبه، بعدما تبين أنه دوّن 21 تحفظا على الملعب، في سابقة أولى، أحدثت "زلزلا" وسط المكتب الفدرالي، بل أن قام به غزال تحوّل إلى فضيحة ما سيدفع بشرف الدين وأعضاء المكتب الفدرالي إلى إنهاء مهامه أيضا وعن قريب، فيما كشف مصدر عليم بأن رئيس "الفاف" وأعضاء المكتب الفدرالي قرروا تعيين أمين عام جديد للإتحادية غير معروف إطلاقا على الساحة الكروية.

وقد وافقت "الكاف" على طلب "الفاف" بإعادة معاينة ملعب بشار والتأكد من رفع "تحفظات غزال" غير البريئة، حيث تنقل رئيس رابطة ما بين الجهات، يوسف بن مجبر، على رأس لجنة خاصة، اليوم، إلى بشار، ورافقه بن قامو والي الولائية، وتم إعداد تقريرا جديدا سيسمح بتأهيل ملعب بشار من جديد من طرف "الكاف" لدور المجموعات.

أما بشأن رابطة كرة القدم المحترفة ورابطة كرة القدم للهواة ورابطة ما بين الجهات، فقد قرر المكتب الفدرالي تحديد موعد 17 نوفمبر الجاري لعقد الجمعيات العامة الإستثنائية لتكييف القوانين، على أن يتبعها مباشرة عقد الجمعيات العامة الإنتخابية للعودة إلى الشرعية، فيما سيحدد المكتب الفدرالي، لاحقا، موعد الجمعية العامة الإستثنائية لـ"الفاف" للمصادقة على القانون الأساسي الجديد، ريثما يتم إرسال نسخته لنهائية إلى "الفيفا" للموافقة على التعديلات المدرجة، خاصة الرابطات الولائية العشرة الجديدة لكرة القدم.