خسر فريق شبيبة سكيكدة في نهاية مشاركته بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد (رجال)، عقب انهزامه أمام الغرافة القطري (27-34)، ضمن اللقاء الترتيبي من أجل المركزين الخامس والسادس، والذي جرى الاثنين، بمدينة نابل (تونس).

وعليه، احتل الفريق المرتبة السادسة، وفي المقابلة الترتيبية الأخرى من أجل المركزين السابع والثامن، التي لعبت الاثنين، تغلب رجاء أغادير المغربي على العين الإماراتي (25-14)، لينهي مشاركته في المرتبة السابعة.

أما فيما يخص ممثل الجزائر الثاني في هذا الموعد العربي، فقد احتلت شبيبة الساورة، المركز التاسع في الترتيب النهائي بعد تغلبها الأحد، على الجزيرة الإماراتي (34-24) تاركة المركز العاشر والأخير للجزيرة.

تعرف الطبعة الـ 36 من البطولة العربية لكرة اليد، التي تستضيفها مدينتا الحمامات ونابل (تونس)، مشاركة 10 أندية تمثل بلدان تونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقطر والمغرب.