ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن بلاده قد تحتاج لمساعدة الجيش لبناء مستشفيات ميدانية لمرضى، كوفيد-19، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس على مستوى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن بوتين قوله مخاطباً وزير الدفاع سيرغي شويغو وغيره من كبار الضباط : " الوضع في البلاد صعب للغاية... أكثر من 40 ألف حالة في اليوم.. هذا لم يحدث من قبل قط" .

وأضاف: "أطلب منكم الاستمرار في تقديم الدعم للخدمة الطبية المدنية إذا لزم الأمر. ربما تستخدمون قدراتكم الإنشائية لأن هناك حاجة لمواصلة بناء مرافق طبية جاهزة".

وسجلت روسيا أكثر من 8.5 مليون إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.