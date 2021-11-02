العميد يتعاقد مع "جوما"

تعاقد، الاثنين، نادي مولودية الجزائر مع شركة "جوما" للألبسة الرياضية، بعد شهر ونصف تقريبا عن فسخ العميد لعقده مع "بوما" من جانب واحد، بسبب عدم التزام "بيما" بالتزاماتها وإرسال إدارة المولودية ثلاثة إعذارات لـ"بوما" دون أن تتلقى أي رد.

وأمضى عمار براهمية، رئيس نادي مولودية الجزائر ومراد توتي المدير العام لشركة "جوما" بالجزائر اليوم رسميا على عقد مدته ثلاثة سنوات.

وارتدى العميد أمام علامة "جوما" قبل الإمضاء على العقد، كون الإتفاق بين الطرفين تم قبل أيام، حيث وفّرت "جوما" ألبسة مؤقتة للمولودية، في انتظار وصول القميص والألبسة الرسمية شهر جانفي المقبل، للفريق الأول وكل الفئات.

وسبق للمولودية حمل علامة "جوما" قبل خمس سنوات تقريبا، قبل التعاقد مع "أومبرو" و"بوما"، ليعود الفريق من جديد إلى نفس الشركة بعد خلاف مع "بوما".