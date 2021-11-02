أشرف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليلة الاثنين على مراسيم حفل بمناسبة الذكرى الـ 67 لإندلاع الثورة التحريرية، بالنادي الوطني للجيش (بني مسوس).

واستقبل كل من رئيس أركان الجيش الفريق شنقريحة، وقائد الحرس الجمهوري الفريق الأول بن علي بن علي، وقائد الدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى، استقبلوا رئيس الجمهورية عند وصوله للنادي الوطني للجيش.

وتابع الرئيس تبون، فيلما وثائقيا أعدته مصالح وزارة الدفاع حول جرائم فرنسا ضد الانسانية بالجزائر.

وحضر، الحفل مسؤولون سامون في الدولة، من بينهم رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة ومجاهدون، كما حضره إطارات سامية بالجيش رؤساء دوائر ومديرون بوزارة الدفاع ورؤساء مصالح مركزية.