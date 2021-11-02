أصيب ثلاثة أشخاص في حادث انحراف حافلة لنقل المسافر في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء على الطريق السيار في شطره العابر لولاية البويرة في اتجاه الجزائر العاصمة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية البويرة عبر صفحتها على "الفايسبوك"، أن الحادث وقع في الساعة الثانية صباحا وخمسا وخمسين دقيقة لهذا الثلاثاء على الطريق السيار شرق ـ غرب في محوره العابر لبلدية بشلول في اتجاه الجزائر العاصمة ناجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين من نوع هيونداي تشتغل على خط تبسة ـ الجزائر.

وأضاف المصدر ذاته أن الجرحى الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 39 و60 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف إسعافات وحدة القطاع للعجيبة.

ومن جهة أخرى سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة شخص في حادث دهس سيارة لرجل بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة ببلدية بشلول في ولاية البويرة.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في الساعة الرابعة وثمانية عشر دقيقة وقد تم تحويل جثة الضحية البالغ من العمر 30 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة من طرف إسعافات الوحدة الثانوية لبشلول.