أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من247 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.122.385، وإجمالي الوفيات5.005.401. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 746.977 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.089.316.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 607.922 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.437، وإجمالي إصابات 34.285.814 وجاءت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 288.365 وإجمالي إصابات 3.807.211.

وروسيا في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 235.318 وإجمالي إصابات 8.417.305. متبوعة بالبيرو في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات 200.246 وإجمالي إصابات 2.201.796. وإندونيسيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 143.423 وإجمالي إصابات 4.244.761.

وحلت بريطانيا في المرتبة الثامنة بإجمالي وفيات 141.098 وإجمالي إصابات 9.140.441. وإيطاليا في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 132.120 وإجمالي إصابات 4.774.783. تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.311 وإجمالي إصابات 5.003.977.