تعرضت الفنانة المصرية، سهير البابلي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، إلى أزمة صحية طارئة، ودخلت العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وقالت نيفين الباقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، في تصريحات مع "صحيفة الوطن" المصرية، إن "والدتها تتواجد بالعناية المركزة متأثرة بمضاعفات أزمة صحية تعرضت لها الشهر الماضي".

وأضافت أن "والدتها أصيبت الشهر الماضي ببوادر غيبوبة سكر، وتم نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب قبل دخولها الغيبوبة، لكنها تأثرت ببعض مضاعفات نوبة السكر"، موضحة أن والدتها تعرضت أيضا لتوقف في عضلة القلب ومياه على الرئة، مما تسبب في جلطة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

وكانت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، نشرت صورة للفنانة سهير البابلي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ووجهت رسالة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة بعد تعرضها لأزمة صحية.

بذكر أن الفنانة المصرية سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".