عرفت قائمة الـ 50 لاعبا التي أعدها موقع " ﭬـول" والمخصصة للمرشحين بالجائزة التي ينظمها سنويا، تواجد اللاعبين العرب ضمنها، وقد شهدت تغييرا كبيرا هذا العام، حيث سيكون التصويت للجمهور لتحديد الفائز.

ضمن هذه المجموعة التي تعّج بالنجوم في صورة بن زيمة، هالاند، صلاح، حكيمي، ليفاندوفسكي وغيرهم، يتواجد اسم الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إذ نجح الأخير في تسجيل 14 هدفا بكل المسابقات كما تألق بشكل لافت في دوري أبطال أوروبا، إذ بصم على أربعة أهداف في المراحل الإقصائية من " التشمبينزليغ "، ضد بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.