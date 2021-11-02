نشر اليوم الثلاثاء، الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي بمناسبة الذكرى الـ 67 لاندلاع الثورة المجيدة.

وجاء في فحوى التهنئة:

"في هذا التاريخ التاريخي الراسخ في قلوبنا وذكرياتنا، أنحني لذكرى شهدائنا الشجعان والبواسل، الذين لولا كفاحهم وتضحياتهم لما استعادت جزائرنا استقلالها وكرامتها".

"..كما أحيي، في هذه المناسبة المتجددة، نضال وشجاعة ومقاومة أطفال الجزائر نساء ورجالا، الذين يسمحون لنا اليوم باستخلاص فخرنا وقوتنا للدفاع عن ألوان وطننا ومصالحه".

من الواضح أن لدي ذكرى خاصة وعاطفيًة لأسلافنا الشجعان والمخلصون في الفريق الوطني لجبهة التحرير، فالذين رحلوا عنا نسأل الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه". ..."

أتمنى لمن ما زال معنا، كـ محمد معوش، رشيد مخلوفي، حميد زوبا، عبد الكريم كروم، دحمان دفنون ومحمد سوكان، أن يطيل الله في أعمارهم ويحفظ صحتهم لتذكيرنا في كل لحظة بهذا الواجب وتذكر تضحياتهم حتى تعيش الجزائر الحرة المستقلة والعظيمة بين الأمم".

السيد: جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني.