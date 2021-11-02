أعلن بيان رسمي سوري وفاة الفنان الكبير صباح فخري.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا، اليوم الثلاثاء، الفنان السوري الكبير صباح فخري. وصباح فخري فنان سوري يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي فنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

ولد في مدينة حلب السورية أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية.

ويعد صباح فخري واحد من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والأقدود الحلبية. وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق.

شارك خلال مسيرته الفنية في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.