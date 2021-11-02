تعود المتعة الكروية في مختلف الدوريات الأوروبية بداية من الساعة السابعة إلا ربع والتاسعة من سهرة اليوم، بمناسبة إجراء مواجهات إياب الجولة الرابعة من منافسة دوري أبطال أوروبا والتي ستحسم فيها بعض الفرق تأهلها إلى الدور القادم بصفة رسمية، فيما تواصل أندية أخرى صراعها من أجل مواصلة المشوار في البطولة الأغلى قاريا.

وستلعب اللقاءات الـ 8 على الشكل التالي:

مالمو-تشلسي، فولفسبورغ ـ ريد بول سالزبورغ، دينامو كييف الأوكراني-برشلونة، بايرن ميونيخ-بنفيكا، فياريال-يونغ بويز، أتلانتا ـ مانشستر يونايتد، يوفنتوس-زينيت بطرسبرغ، إشبيلية-ليل.