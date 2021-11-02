دشن، اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، موقع 1000 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بولاية الطارف.

وأوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عبر صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أن الوزير بلعريبي دشن الموقع رفقة والي ولاية الطارف بحضور فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة.

وثمن ممثلو المكتتبين جهود وزارة السكن في تسريع وتيرة الأشغال والوقوف الميداني لوكالة عدل. كما عاين الوزير الشقة النموذجية بذات الموقع.