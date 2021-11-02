تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز كمية هامة من اللحوم الحمراء والبيضاء غير الصالحة للاستهلاك والتي قدر وزنها الإجمالي بأكثر من سبعة قناطير، كانت موجه لأصحاب المطاعم ومحلات القصابة المتواجدة بعاصمة الولاية سطيف.

وأوضحت إذاعة سطيف، أن أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف قامت بتكثيف عمليات المراقبة وسط المدينة، أين تم توقيف ومراقبة شاحنتين نفعيتين محملتين بكمية هامة من اللحوم البيضاء وكذا اللحوم الحمراء واللحوم المجمدة كانت تنقل دون احترام أدنى شروط الصحة والنظافة باعتبارها كانت تنقل في ظروف غير صحية. مع عدم حيازة صاحبي الحمولتين شهادة طبية تثبت سلامتها، حيث تم إخضاعها للمراقبة الطبية البيطرية التي أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، لتتم مصادرتها وإتلافها علما بأن وزنها الإجمالي قدر بأكثر من سبعة قناطير.

وأضاف نفس المصدر، أن الضبطية القضائية أعدت بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ملفا جزائيا ضد المخالفين، عن تهمة نقل وبيع لحوم حمراء وبيضاء غير صالحة للاستهلاك، أرسل للجهات القضائية المختصة للبت فيها.