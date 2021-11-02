تلعب اليوم أربع مواجهات متأخرة عن الجولة الأولى من منافسة المحترف الأول، والتي يلعب فيها شباب بلوزداد المتعادل في الجولة الماضية داخل قواعده أمام شباب قسنطينة ضد مولودية الجزائر العائد بنقطة ثمينة من مڤرة.

ويسعى الناديان لتحقيق أول ثلاث نقاط مع بداية هذا الموسم، إذ قال كريم بختي مساعد مدرب شباب بلوزداد أن المواجهة ستكون للتدارك والتأكيد، فـ "السياربي" مجبر على تعويض ضياع نقطتين، أما المولودية فتريد تعزيز رصيدها من النقاط، في مواجهة سيكون فيها الصراع محتدما بين الطرفين.

وفاق سطيف هو الآخر، يضع النقاط الثلاث نصب أعينه، ويريد تحقيق الفوز الأول له بعد تعادله سلبا في الجولة الماضية بملعب تيزي وزو، أمام " الكناري"، سيكون معنيا باستقبال هلال شلغوم العيد الصاعد الجديد، والذي خسر اللقاء الماضي أمام نصر حسين داي.

بدوره شبيبة القبائل ينزل ضيفا على أولمبي المدية العائد بفوز من ميدان أولمبي الشلف، إذ يريد" لوام" إضافة نقاط أخرى إلى رصيده فيما يسعى أبناء جرجرة، للعودة سالمين غانمين من ميدان إمام إلياس.

ويبدو أن المهمة ستكون في متناوله، باستقباله لسريع غليزان الذي يمر ببداية موسم جد صعبة، فالأكيد أن شبيبة الساورة لن يفوت فرصة تعويض تعثره الماضي على يد اتحاد بسكرة والفوز على "الرابيد" المتنقل إلى بشار بلاعبي الرديف.

للتذكير فإن كل المباريات ستلعب بداية من الساعة الثالثة زوالا، باستثناء مواجهة شبيبة الساورة وسريع غليزان ستنطلق على الخامسة مساء.