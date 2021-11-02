تناشد الأسرة الثورية من مجاهدين وأبناء شهداء بدائرة شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية والي ولاية المدية بالتدخل من أجل تغيير اسم بلدية شنيڤل وتسميتها "المختارية" نسبة الى كتيبة المختارية التي كانت تحت قيادة الشهيد بولبداوي المختار.

وتأتي صرخة الأسرة الثورية تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 67 لاندلاع الثورة التحريرية، والتي تأمل من جهيد موس والي الولاية الاستجابة لهذا المطلب الذي سبق لهم وأن طالبوا به في عدة مناسبات ولكن بدون جدوى، مع الإشارة إلى أن اسم (شنيڤل) هو مشتق من اسم مهندس ألماني كان قد قام خلال سنوات الثورة بإنجاز أحد الجسور بالمنطقة على مستوى الطريق الوطني رقم 60، وحسب المجاهد بولبداوي النذير المدعو "الهتاك" فإنه لا يعقل أبدا والجزائر حققت استقلالها بفضل تضحيات الشهداء خاصة على مستوى المنطقة التي قدمت قوافل من الشهداء إبان الثورة أن تبقى رهينة اسم مهندس الماني لا يحمل أي معنى يعكس تضحيات وأصالة وتاريخ المنطقة.