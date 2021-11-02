كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن ذروة استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني بلغت 16 ألف و224 ميغاواط شهر أوت المنصرم كما عرفت الطاقة الكهربائية إنتاج أزيد من61 ألف جيكاواط ساعي، بزيادة 8.8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح عرقاب خلال عرضه لميزانية القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن عائدات المحروقات ارتفعت بـ 62 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية، محققة بذلك 24 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مؤكدا أن انتعاش الاقتصاد العالمي والعودة التدريجية إلى الحركة ووسائل النقل والرفع التدرجي للحجر أدى لزيادة الطلب على الطاقة خاصة الغاز الطبيعي الذي سجلت أسعاره ارتفاعا، كما عرفت أسعار النفط منحى تصاعدي متجاوزة 80 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 2018

وأضاف عرقاب، أن قطاع الطاقة سجل ارتفاع المنتوجات المنجمية كالفوسفات بزيادة 80 بالمائة لأول مرة، كما بلغت قيمة الجباية البترولية 1857 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بـ 29 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية، ليعرف إنتاج المحروقات ارتفاعا بـ 15 بالمائة

ودعا الوزير إلى الترشيد والاستعمال العقلاني للثروات لتفادي تأثير ارتفاع الطلب على حجم الصادرات.