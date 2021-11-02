صادق المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم المجتمع في دورته العادية المفتوحة 2021 بمقر" الفاف "تحت رئاسة الرئيس شرف الدين عمارة على التعديلات المتعلقة بالقوانين الأساسية للرابطات الثلاث وهي: الرابطة المحترفة لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة قدم الهواة ورابطة ما بين الجهات لكرة القدم.

وتبعا لذلك، ضبط المكتب الفدرالي تواريخ انعقاد الجمعيات العامة الاستثنائية والعادية والانتخابية وفق للرزنامة التالية:

أ‌-الرابطة المحترفة لكرة القدم:

– الجمعية العامة الاستثنائية: الأحد 18 نوفمبر 2021 (الساعة 14:00)

– الجمعية العامة العادية: الأربعاء 24 نوفمبر 2021

– الجمعية العامة الانتخابية: الأربعاء 22 ديسمبر 2021

ب‌-الرابطة الوطنية لكرة قدم الهواة:

– الجمعية العامة الاستثنائية: 18 نوفمبر 2021

– الجمعية العامة العادية: 23 نوفمبر 2021

– الجمعية العامة الانتخابية: 21 ديسمبر 2021

- رابطة ما بين الجهات لكرة القدم:

– الجمعية العامة الاستثنائية: 17 نوفمبر 2021

– الجمعية العامة العادية: 22 نوفمبر

2021 – الجمعية العامة الانتخابية: 20 ديسمبر 2021

فيما يخص المطابقة ومضمون المرسوم التنفيذي المتعلق بازدواجية المناصب فقد حدد المكتب الفدرالي تواريخ انعقاد الجمعيات العامة الاستثنائية والانتخابية لأعضائه المعنيين على النحو التالي: أ‌-الرابطة الجهوية لكرة القدم: عنابة وسعيدة

– الجمعية العامة الاستثنائية: 20 نوفمبر

2021 – الجمعية العامة الانتخابية: 23 ديسمبر 2021

ب‌-الرابطات الولائية لكرة القدم: الجزائر والشلف –

الجمعية العامة الاستثنائية: 20 نوفمبر 2021 –

الجمعية العامة الانتخابية: 23 ديسمبر 2021

جمعيتان استثنائيتان للفاف

من جهة أخرى، قرر أعضاء المكتب الفدرالي استدعاء جمعيتين عامتين استثنائيتين للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق الأولى بتغيير نظام المنافسة وحدد لها تاريخ الـ 21 نوفمبر 2021، فيما تخص الثانية مطابقة القانون الأساسي للاتحادية مع لوائح الفيفا والتي ستنعقد بين الـ 27 والـ 30 ديسمبر 2021.

محمد معوش نائب رئيس جديد للاتحادية

في آخر الأشغال، تم تعيين عضو المكتب الفدرالي واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني ورئيس المؤسسة التي تحمل نفس الاسم، محمد معوش، نائبا جديدا للرئيس ليحل محل عمار بهلول. التعيين الجديد الذي تزامن والذكرى الـ 67 لاندلاع حرب التحرير للفاتح نوفمبر 1954 جاء باقتراح من قبل رئيس الاتحادية وفقا لصلاحياته ولقي ترحيبا من جميع الأعضاء الحاضرين.

وفي هذا الصدد أكد شرف الدين: " تعيين معوش هو أولا اعتراف لهذا المجاهد ولاعب كرة القدم لمسيرته في خدمة الوطن والرياضة وتعبير عن استمرارية الأجيال، كما يعد إضافة نوعية من حيث أن معوش يتميز بالحكمة علاوة على صفاته الإنسانية الجامعة وروحه الإيجابية ".