أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بتساقط أمطار غزيرة مصحوبة في بعض الأحيان بنشاط رعدي وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بغرب ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة أن أمطارا غزيرة مصحوبة في بعض الأحيان بخلايا رعدية ورياح قوية ستهب بداية من الساعة السادسة (06:00) من صباح يوم غد الأربعاء إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00) على ولايات وهران، معسكر، مستغانم، غليزان والشلف. وستنتقل هذه الأمطار لاحقا إلى ولايات تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، وتيزي وزو.

وأضاف المصدر ذاته أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية النشرية ستتراوح ما بين 20 و40 ملم محليا.

من جهة أخرى أشارت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية مصحوبة ببعض الأمطار تتراوح سرعتها بين 40 و50 كلم في الساعة وقد تصل في بعض الأحيان إلى 60 كلم في الساعة، اليوم الثلاثاء، على المناطق الغربية الجنوبية للوطن، كما تهب رياح مصحوبة بزوابع رملية، تتراوح سرعتها بين 20و40 كلم في الساعة وقد تصل إلى 50 كلم في الساعة على الولايات الجنوبية الغربية للوطن والمناطق الصحراوية.