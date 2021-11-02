أعلن اليوم الثلاثاء، نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده مع المدرب أنطونيو كونتي بعقد يمتد إلى غاية 2023 مع خيار التمديد.

وقال " أنطونيو" في تصريحات للصفحة الرسمية لفريقه الجديد: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى التدريب، وللقيام بذلك في أحد الأندية التي تطمح لأن تصبح بطلًا مرة أخرى، يمتلك توتنهام هوتسبير مرافق على أحدث طراز وواحد من أفضل الملاعب في العالم، لا أطيق الانتظار لبدء العمل".

وأردف: "الصيف الماضي لم يكن بوسعي الانضمام للنادي، لأن نهاية علاقتي مع إنتر كانت لا تزال حديثة، لذلك شعرت أنه لم يكن الوقت المناسب للعودة إلى التدريب".

وتعليقًا على التعيين، قال المدير العام لكرة القدم، فابيو باراتيشي: “يسعدنا أن نرحب بأنطونيو في النادي، سجله الحافل يتحدث عن نفسه، مع خبرة واسعة وجوائز في كل من إيطاليا وإنجلترا". وختم: "أعرف عن كثب الصفات التي يمكن أن يجلبها أنطونيو إلينا، بعد أن عملت معه في يوفنتوس، وأتطلع إلى رؤية عمله مع مجموعتنا الموهوبة من اللاعبين".