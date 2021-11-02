كشفت مصادر مقربة من محيط سريع غليزان، الذي أدخلته المشاكل المتراكمة النفق المظلم، والتي ازدادت بمقاطعة اللاعبين سفرية بشار، لمواجهة شبيبة الساورة ولعب المباراة المتأخرة من الجولة الأولى من عمر البطولة المحترفة الأولى عن استقالة رئيس الفريق سيد أحمد عبد الصدوق من رئاسة الفريق بسب العراقيل الإدارية.

فبالإضافة إلى تأخر صب الدعم الذي وعدت به السلطات الولائية رغم حاجة الخزينة لإنعاشها فإن من بين الأسباب التي دفعت عبد الصدوق للمغادرة هي تدخل أطراف في التشويش على عمل الإدارة، وقال رئيس الفريق بأنه لن ينسحب كليا من مجلس الإدارة حيث سيبقى مساهما في الشركة.