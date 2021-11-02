يعّد بغداد بونجاح هو أول لاعب من لاعبي السد يصل إلى حاجز الـ 100 هدف في الدوري القطري وهو الذي سجل حتى اللحظة 125 هدفا في 107 مباراة خاضها الدولي الجزائري بقميص الزعيم، حسب تقرير جاء عبر موقع صحيفة "إستاد الدوحة ".

وسجل بونجاح هدفين في آخر مباراة للسد في الجولة الثامنة من دوري النجوم أمام الأهلي أحدهما من ضربة جزاء وكان الهدف الـ 19 للاعب من ضربة جزاء مع السد في الدوري.

لكن اللافت أن هذا الهدف كان الأول من ضربة جزاء منذ 25 جانفي 2020 أي عندما سجل بونجاح هدفا من ضربة جزاء في مباراة السد والشحانية وبعدها لم يسجل أي هدف من ضربة جزاء حتى 30 أكتوبر 2021 وكانت في شباك الأهلي.

وبين هذه وتلك سجل بونجاح 31 هدفا متتاليا في الدوري من لعب مباشر ليس من بينها أي هدف من ضربة جزاء. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن بونجاح خاض 8892 دقيقة لعب في الدوري مع السد وأنه بذلك يكون قد سجل هدفا كل 71 دقيقة.

وسيواجه السد فريق الدحيل في الجولة التاسعة في لقاء يتوقع أن يكون ناريا، علما بأن بونجاح هو أعلى لاعب سداوي سجل في الدحيل وهو أيضا أعلى لاعب من الفريقين سجل في مواجهات الفريقين حيث سجل بونجاح 10 أهداف في الدوري القطري في شباك الدحيل.